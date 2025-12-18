ROBAN CABLE ELÉCTRICO EN EL PUENTE ZACATAL Y PROVOCAN APAGÓN EN ATASTA

Durante la madrugada de este jueves, sujetos desconocidos sustrajeron entre 600 y 800 metros de cable de suministro eléctrico en el puente Zacatal, lo que provocó una falla generalizada en el servicio de energía en la Península de Atasta.

Desde aproximadamente la una de la mañana, la mayoría de las comunidades de esta zona permanecen sin electricidad, situación que ha generado afectaciones en viviendas, comercios y servicios básicos. De acuerdo con estimaciones preliminares, el restablecimiento del suministro podría concretarse hasta la noche de este jueves.

En el lugar del robo se encuentran cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad realizando labores de reparación para restablecer el servicio.

Se informó que Nuevo Campechito es la única comunidad que no resultó afectada, mientras que el resto de las localidades de la Península de Atasta continúan sin energía eléctrica.