DIPUTADOS APRUEBAN DEUDA DE MIL MILLONES DE PESOS EN SESIÓN NOCTURNA DEL CONGRESO

Al filo de la medianoche y sin votos en contra, el Congreso del Estado avaló la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2026, junto con la autorización de un financiamiento por mil millones de pesos. La votación se registró con 32 sufragios a favor, consolidando una aprobación unánime entre los legisladores presentes.

En la sesión no participaron los tres diputados del PRI, quienes contaban con permiso de la Mesa Directiva para ausentarse, por lo que no estuvieron presentes ni en la discusión ni en la votación. Con ello, quedaron formalmente aprobados tanto el esquema de ingresos como el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo estatal.