SOLICITUD DE DESAFUERO DE ALITO NO ESTÁ “CONGELADA, ACLARA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN INSTRUCTORA; “NOS ESTAMOS ALLEGANDO DE MÁS INFORMACIÓN”

México.- Al recalcar que “no es nuestra idea”, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, rechazó que la solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno esté “congelada”, y ante la afirmación del exgobernador campechano de que es un perseguido político, aseguró que este es un asunto de legalidad absoluta y hay estricto apego a derecho.

Reveló que están allegándose de más información para tener más elementos y poder determinar un dictamen sobre este caso donde es solicitado el desafuero Alito, para lo cual hay 5 carpetas de investigación donde lo acusan de uso indebido de atribuciones y peculado.

El diputado federal de Morena dio a conocer que por el momento no se ha convocado a la Sección Instructora, pues está recabando los elementos necesarios para integrar el dictamen conforme a derecho, y aclaró que no se hace por consideraciones políticas, pues el objetivo es elaborar un dictamen “pulcro e inimpugnable”.

Además, afirmó, existen elementos para demostrar que se ha actuado de manera continua.

