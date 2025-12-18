QUEREMOS RESULTADOS INMEDIATOS Y CUENTAS CLARAS, PORQUE EL PAN NO FIRMÓ UN CHEQUE EN BLANCO: DIPUTADO JHOSUÉ RODRÍGUEZ

San Francisco de Campeche.- “Que quede muy claro, Acción Nacional no está firmando un cheque en blanco, pues este voto de confianza también exige resultados inmediatos, avances en tiempo real, y el Ejecutivo tiene y debe entregar cuentas claras”, sentenció Jhosué Jesús Rodríguez Golib, tras la aprobación unánime de los diputados locales al endeudamiento de mil millones de pesos que solicitó la gobernadora Layda Sansores.



Tras la votación, el diputado albiazul, resaltó que la decisión no fue rutinaria, sino una determinación que “marcará el rumbo de Campeche”, y destacó que el PAN se sumó a las modificaciones propuestas por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena, Partido Verde y PT, lo que condujo al respaldo unánime.



Rodríguez Golib exigió transparencia absoluta en el uso de los recursos, por lo tanto, “no queremos informes generales, sino ver los avances en tiempo real”, aseguró que la facultad fiscalizadora del Congreso apenas comienza, y advirtió: “Este Congreso no puede ni debe ser ignorado”.



Recordó que su partido, desde gobiernos estatales, ha recurrido al endeudamiento responsable para el desarrollo, y ejemplificó: “En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos impulsa 3 mil millones, y en Guanajuato, Libia García apuesta por 8 mil millones. En Nuevo León se entiende que sin inversión no hay futuro”.



El PAN cree en la inversión como motor de cambio cuando los fondos se destinan a infraestructura, salud y campo, pero el manejo debe ser “tan transparente como en los Estados que hemos gobernado”, aseveró el panista.