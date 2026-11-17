El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Antonio Gómez Saucedo, manifestó su preocupación ante la falta de consenso entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para designar a quien encabezará el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), luego de que por segunda ocasión no se lograra concretar el nombramiento.

El líder petista señaló que esta situación ha generado inquietud entre las fuerzas políticas, pues consideró necesario que el organismo electoral cuente con una presidencia formalmente designada para enfrentar los retos del próximo proceso electoral en Campeche.

Aclaró que la falta de nombramiento no significa que el IEEC sea incapaz de cumplir con sus funciones, pues recordó que el organismo ya logró desarrollar un proceso electoral bajo estas condiciones. Sin embargo, insistió en que lo ideal es contar con una persona designada mediante el consenso de los consejeros nacionales.

El dirigente del PT hizo un llamado a las autoridades electorales para que definan cuanto antes a una persona con experiencia profesional y capacidad suficiente para dirigir el instituto, especialmente ante un proceso electoral que, advirtió, no será sencillo para Campeche.

Pese a sus cuestionamientos, Gómez Saucedo expresó su confianza en la actual presidencia provisional y en el personal del IEEC, con quienes aseguró que mantienen una relación de comunicación, transparencia y trabajo institucional.