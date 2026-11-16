La diputada federal del PRI, Ariana Rejón Lara, arremetió contra los legisladores de Morena que representan a Campeche en el Congreso de la Unión, a quienes acusó de no defender los intereses del estado ni presentar propuestas para conseguir mayores recursos federales, pese a las necesidades de infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico.

Sostuvo que, desde 2018, Campeche ha enfrentado una reducción de recursos presupuestales, situación que atribuyó a la política de centralización del gasto del Gobierno Federal. Aseguró que esta tendencia ha limitado la capacidad de los estados y municipios para realizar obras y atender las demandas ciudadanas.

Rejón Lara señaló que la falta de recursos también afecta a los ayuntamientos, pues algunos enfrentan dificultades para cubrir sus gastos operativos y recurren a incrementos en contribuciones como el impuesto predial para fortalecer sus ingresos.

La priista cuestionó directamente a la gobernadora Layda Sansores San Román y a las diputadas federales de Morena por lo que considera una falta de gestión para obtener mayores asignaciones presupuestales.

Como ejemplo de las necesidades que, a su juicio, no han recibido suficiente atención, mencionó la ampliación de la carretera Ciudad del Carmen-Champotón y las condiciones de la infraestructura vial en la zona de Atasta, donde recordó que se han registrado accidentes relacionados con el deterioro de las carreteras.

La diputada afirmó que, desde la bancada del PRI, ha presentado propuestas para impulsar estas obras, mientras reprochó que los representantes oficialistas no aprovechen su posición dentro de la mayoría legislativa para gestionar proyectos en beneficio de Campeche.

También criticó que continúe pendiente la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), proyecto que, según señaló, ha sido prometido durante años sin concretarse, pese a los constantes apagones que afectan a diversas comunidades del estado.