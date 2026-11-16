San Francisco de Campeche.- Nueve meses después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) detectara una fuga de petróleo en febrero de 2026, Veracruz, Tabasco y Campeche siguen padeciendo sus consecuencias ambientales. La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la contaminación y, aunque inicialmente negó la responsabilidad de la petrolera, su Gobierno terminó por reconocer que la empresa ocultó información y que la válvula principal tardó ocho días en cerrarse, publicó en sus redes sociales la ambientalista Lucía Hernández (YoAmoaLaCiencia).

El 16 de abril de 2026, el Gobierno federal confirmó la fuga y las irregularidades, por las que tres funcionarios fueron separados de sus cargos. Para entonces, se habían recolectado cientos de toneladas de residuos contaminados en 48 playas y a lo largo de más de 630 kilómetros de litoral.

La ambientalista recordó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encabezada por Alicia Bárcena, respaldó inicialmente las explicaciones sobre emanaciones naturales de hidrocarburos.

Además, el 8 de abril, Sheinbaum Pardo defendió las condiciones de las playas con el argumento de la presencia de turistas durante Semana Santa, pese a que todavía no existían conclusiones científicas sobre el daño.

Mientras tanto, las comunidades costeras siguen denunciando la aparición de chapopote en playas, lagunas y manglares, además de afectaciones a tortugas, delfines, manatíes, aves y peces. Aunque el Gobierno anunció labores de limpieza, monitoreo y restauración, no existe un balance público completo sobre la magnitud del daño ni sobre su reparación.

Lucía Hernández alerta que la contaminación amenaza los ecosistemas marinos, la pesca y los medios de vida de las comunidades. Por lo tanto, la limpieza superficial no garantiza la recuperación de los sedimentos ni de la fauna afectada.

En resumen, el Gobierno de Claudia Sheinbaum minimizó la crisis, Pemex ocultó información y las comunidades costeras siguen pagando las consecuencias de un derrame cuya verdadera dimensión ambiental aún no ha sido esclarecida.