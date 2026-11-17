La escasez de pescado de escama, el incremento de los costos y la disminución de clientes mantienen bajo presión a los restaurantes de Ciudad del Carmen, donde los empresarios buscan evitar aumentos en sus menús para no afectar aún más sus ventas, informó Gabriela Cruz Damas, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el municipio.

Explicó que los precios del pescado presentan constantes variaciones debido a las condiciones climáticas, el encarecimiento del combustible y las bajas capturas de los pescadores ribereños.

La dirigente empresarial señaló que estas dificultades repercuten directamente en los establecimientos dedicados a la preparación de pescados y mariscos, pues deben adquirir sus insumos a precios variables mientras enfrentan una menor demanda.

Ante este panorama, indicó que muchos restauranteros prefieren absorber parte de los incrementos en lugar de trasladarlos a los consumidores, debido a que modificar continuamente los precios podría provocar que más clientes dejen de acudir a los establecimientos.

Cruz Damas también advirtió que la frescura del producto representa una preocupación importante para el sector, especialmente cuando la baja demanda ocasiona que el pescado permanezca más tiempo disponible para su comercialización.

Explicó que algunos negocios han optado por incorporar pescado congelado y empacado al vacío como alternativa para mantener su oferta, aunque numerosos restaurantes continúan con la preferencia por las especies tradicionales de la región.

La presidenta de CANIRAC señaló que los establecimientos buscan conservar precios competitivos y garantizar la calidad de sus platillos, pese a las dificultades económicas que enfrenta actualmente la industria restaurantera de Ciudad del Carmen.