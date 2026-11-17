Las promociones del Buen Fin 2026 no lograron convencer a todos los consumidores de Ciudad del Carmen, donde algunos habitantes decidieron dejar pasar las ofertas para priorizar la alimentación, la salud y otros gastos familiares ante las dificultades económicas.

Durante un sondeo ciudadano, Juan Juárez reconoció que este año encontró una mayor cantidad de descuentos en comparación con ediciones anteriores, sin embargo, explicó que prefirió no realizar compras porque no necesitaba adquirir ningún producto.

Por su parte, Eladio López Méndez cuestionó la efectividad de algunas promociones, al considerar que ciertos establecimientos mantienen precios prácticamente iguales a los habituales. Señaló que, frente a los compromisos económicos del hogar, resulta más importante garantizar la alimentación que gastar en artículos innecesarios.

La situación también se reflejó en el testimonio de Chuina del Carmen Pulido Lázaro, quien recordó que en años anteriores aprovechó el Buen Fin para comprar un refrigerador y dos televisores. No obstante, en esta ocasión decidió destinar sus recursos y atención a la salud de su madre, por encima de cualquier promoción comercial.

En contraste, Edilia Arias Collado sí encontró una oportunidad para adquirir un colchón que necesitaba. Explicó que acostumbra planear sus compras con anticipación y comparar precios entre distintos establecimientos para comprobar que los descuentos representen un ahorro real.