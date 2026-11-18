-Pobladores piden carreteras, caminos y rescate de grutas necesarias para la comunidad.

La falta de respuesta a diversas solicitudes de infraestructura mantiene pendientes proyectos prioritarios para Bolonchén de Rejón, por lo que el presidente de la Junta Municipal, Ricardo Chablé Canché, pidió al Gobierno del Estado, encabezado por Layda Elena Sansores San Román, agilizar la atención de las peticiones presentadas desde el inicio de su administración.

El funcionario municipal explicó que entre las principales necesidades de la comunidad se encuentran la rehabilitación de caminos cosecheros, el mejoramiento de espacios públicos, la instalación de juegos infantiles en los parques y la recuperación de las grutas, uno de los atractivos turísticos de la localidad.

Uno de los proyectos más importantes consiste en construir un desvío para vehículos de carga pesada, con el propósito de evitar su paso por el centro de la población. Detalló que inicialmente se contemplaba una ruta de aproximadamente ocho kilómetros, pero posteriormente se identificó una alternativa de apenas un kilómetro que permitiría reducir la extensión de la obra.

Chablé Canché señaló que el terreno considerado para este nuevo acceso forma parte del fundo legal y que existe disposición para facilitar el espacio necesario. Sin embargo, lamentó que, pese a las gestiones realizadas, las autoridades correspondientes todavía no efectúan el levantamiento técnico requerido para avanzar con el proyecto.

“Estamos tratando de que se agilice para ver si se puede hacer”, expresó el presidente de la Junta Municipal, quien insistió en la necesidad de obtener una respuesta concreta para comenzar a atender las demandas de infraestructura.

Asimismo, destacó la importancia de rehabilitar los caminos utilizados por los productores agrícolas, debido a que representan vías fundamentales para trasladar las cosechas y facilitar las actividades económicas de las comunidades. En materia turística, reiteró la solicitud de recursos para mejorar las condiciones de las grutas de Bolonchén de Rejón, así como para recuperar espacios recreativos que puedan aprovechar las familias y los visitantes.

Por otra parte, informó que la Junta Municipal también busca apoyo económico para organizar las actividades conmemorativas del 20 de noviembre y los festejos navideños, debido a que estas celebraciones requieren recursos adicionales.