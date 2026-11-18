Una persona lesionada y daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal Villahermosa-Escárcega, entre los ejidos 18 de Marzo y Kilómetro 27, donde una camioneta terminó fuera de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad perdió el control por causas que todavía no han sido esclarecidas, lo que provocó que el vehículo abandonara la carretera. Tras el percance, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona lesionada y valorar su estado de salud.

El accidente dejó daños materiales en la camioneta, aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones ni si fue necesario trasladar a la persona afectada a un hospital. Se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias, determinar las circunstancias del accidente y coordinar el retiro de la unidad.