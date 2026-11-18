El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Salim Quijano Abraham, lanzó fuertes críticas contra la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Layda Sansores San Román, a la que responsabilizó de la deficiente distribución de los recursos públicos, la falta de inversión y las dificultades económicas que enfrenta Campeche.

El legislador señaló que las malas decisiones presupuestales de los últimos cinco años han repercutido directamente en el funcionamiento de las dependencias estatales, cuyos propios titulares han reconocido limitaciones económicas y administrativas para atender las necesidades de la población.

Quijano Abraham cuestionó que la elaboración de los paquetes económicos durante la actual administración se haya concentrado en decisiones de gabinete, sin una participación suficiente de las dependencias ni de los sectores ciudadanos que enfrentan las consecuencias de la distribución presupuestal.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que enfrenta la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) para atender los conflictos entre transportistas y plataformas digitales. También recordó que durante las comparecencias ante el Congreso, representantes de la Fiscalía y otras dependencias reconocieron problemas para cumplir con sus responsabilidades.

El priista advirtió que las deficiencias presupuestales también se reflejan en áreas como economía, turismo, trabajo y campo, sectores donde consideró que la falta de planeación ha contribuido al deterioro de las condiciones productivas del estado.

Respecto al próximo paquete económico, explicó que el Gobierno del Estado tiene hasta el 19 de noviembre para presentar la documentación correspondiente ante el Congreso, por lo que los legisladores permanecen a la espera de la propuesta, sus anexos y la información necesaria para analizar la distribución de los recursos.

Además, alertó sobre posibles repercusiones de las reducciones en aportaciones y participaciones federales. Señaló que algunos incrementos contemplados en fondos nacionales responden principalmente a ajustes administrativos y salariales, sin representar mayores recursos para inversión productiva o infraestructura carretera.