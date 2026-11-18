San Francisco de Campeche.- Andrés Fernández Laisequilla, diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, confirmó la incorporación del actual diputado federal priista Emilio Lara Calderón a las filas de su partido, tras varias pláticas con él.

Destacó que las puertas del Verde Ecologista están abiertas para quienes lleguen a sumar y sean capaces de hacer equipo para ofrecer buenas propuestas a los ciudadanos en el próximo proceso electoral. Descartó que Lara Calderón represente un problema tras sus roces con la gobernadora Layda Sansores San Román cuando fue alcalde de Hopelchén y aclaró que su llegada no implica una candidatura de premio.

Al comentarle que Lara Calderón es cercano a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y preguntarle si eso significa que el exgobernador está metiendo las manos en el Verde, Fernández Laisequilla dijo que no tiene por qué contemplar esas suposiciones, “pues estamos hablando con un personaje para beneficiar a nuestro partido”.