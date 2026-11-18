—El presidente nacional del organismo y sus 71 centros empresariales enviaron cartas a legisladores de todo el país.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y sus 71 centros empresariales solicitaron a legisladoras y legisladores federales que la designación de la próxima Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) se realice mediante un proceso transparente, independiente y basado en méritos profesionales.

El presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, envió cartas a la Cámara de Diputados y a las coordinaciones parlamentarias para exigir criterios técnicos, públicos y ajenos a intereses partidistas.

La organización presentó ocho compromisos para fortalecer al INE, entre ellos, establecer un Comité Técnico de Evaluación independiente, investigar irregularidades, reforzar la rendición de cuentas, recuperar los contrapesos institucionales y transparentar los expedientes y evaluaciones de los aspirantes.

Coparmex también advirtió sobre la reducción de 6 mil millones de pesos al gasto operativo del INE durante la discusión presupuestal y pidió garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, señaló que la próxima persona titular asumirá el cargo durante el proceso electoral 2026-2027, por lo que deberá acreditar independencia, integridad, capacidad técnica y compromiso constitucional.

Finalmente, los 71 centros empresariales exhortaron a las diputadas y diputados federales a privilegiar la legalidad, el mérito y el interés nacional en la votación. “Coparmex dará seguimiento ciudadano al procedimiento e impulsará la participación de universidades, especialistas, organismos empresariales y organizaciones civiles para fortalecer la legitimidad de la designación”, puntualizó.