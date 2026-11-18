Con 50 decesos, el Gobierno Federal reportó una caída superior al 90% en los contagios semanales y prevé poner fin al brote en 2027.

El pasado 17 de noviembre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que México perdió su estatus de país libre de sarampión, luego de más de un año de transmisión ininterrumpida del virus, según reportó la página Habitante. Esta precisó que, entre 2025 y noviembre de 2026, el país acumuló más de 20 mil casos confirmados y alrededor de 50 defunciones, con contagios en las 32 entidades federativas.

Cabe señalar que, tras esta noticia, el Gobierno de México, por medio de la Secretaría de Salud, aseguró que, como resultado de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión, “entre 2025 y 2026 han sido aplicadas 40.9 millones de dosis de SRP y SR, —la mayor respuesta de vacunación en décadas— por lo que el país avanza hacia la interrupción de la transmisión de esta enfermedad”.

Además, señaló que, tras alcanzar un pico de mil 314 casos en febrero de 2026 (semana epidemiológica 6), dentro de un acumulado de 20 mil 701 casos en el periodo 2025-2026, los contagios semanales han caído más del 90 por ciento durante las últimas 12 semanas. Asimismo, indicó que la meta es declarar el fin del brote en 2027 y certificar a México como país libre de sarampión en 2028.

Por su parte, la página Habitante resaltó que el retroceso evidencia el deterioro del sistema nacional de vacunación durante los gobiernos de Morena, particularmente desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, debido a problemas de adquisición, distribución y abasto de vacunas, cambios en los mecanismos de compra y falta de continuidad en las campañas de inmunización. Las coberturas comenzaron a retroceder desde 2019, incluso antes de la pandemia de Covid-19.

La OPS establece que se requiere una cobertura mínima del 95 por ciento con las dos dosis para impedir la transmisión del sarampión. Sin embargo, México no logró garantizar ese nivel de protección, lo que dejó a miles de niños vulnerables ante una enfermedad prevenible mediante una vacuna segura y eficaz.

Aunque otros países, como Estados Unidos y Bolivia, también perdieron su certificación, esto no exime al Gobierno mexicano de su responsabilidad, pues la pérdida del reconocimiento internacional exhibe el fracaso de las políticas de prevención y contradice el discurso oficial de transformación del sistema de salud.

El país enfrenta ahora el desafío de recuperar las coberturas, garantizar el suministro de vacunas y completar los esquemas de inmunización, especialmente en las comunidades más alejadas. La certificación puede recuperarse, pero el daño a la confianza institucional y, sobre todo, a la salud de la población tendrá consecuencias duraderas.

México no perdió únicamente un reconocimiento internacional: perdió años de avances sanitarios y puso en riesgo la vida de miles de niños, lamentó Habitante.