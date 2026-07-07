CELEBRA TRUMP TRASLADO DE PLANTA DE TOYOTA DE MÉXICO A EU; “¡LOS ARANCELES ESTÁN SURTIENDO EFECTO!”

La empresa detalló que la transferencia de la producción será de manera escalonada durante 4 años

WASHINGTON.- Mediante su red Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró hoy martes el anuncio de Toyota de que trasladará su planta de México a Estados Unidos, lo que atribuyó a su política arancelaria.

El mandatario norteamericano escribió: “Toyota se traslada de México a Estados Unidos (¡a Texas!). Es algo de gran importancia. ¡Los aranceles están surtiendo efecto!”.

La multinacional anunció ayer lunes una inversión de tres mil 600 millones de dólares para ampliar su planta de San Antonio, Texas, lo que incluirá el traslado gradual de su producción de la camioneta Tacoma desde su planta de Baja California.

Toyota explicó que la transferencia será de manera escalonada durante aproximadamente 4 años, que la decisión forma parte de su estrategia para fortalecer su capacidad manufacturera en Norteamérica, y que mantiene su compromiso con sus operaciones en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, reiteró su respaldo a una pronta renovación del tratado entre los tres países (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial es fundamental para preservar la competitividad de la industria automotriz regional.

Fuente: El Universal