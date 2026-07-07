¡HAY TIRO! SE OFENDE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN PORQUE RICARDO SALINAS LO LLAMÓ CORRUPTO Y GORDO

En redes sociales, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, protagonizó un enfrentamiento con el empresario Ricardo Salinas Pliego.

Los calificativos que Salinas Pliego le lanzó al vástago de AMLO fueron “corrupto”, “huevón” y “gordo”, y le citó casos como el de la Casa Gris y los contratos con Baker Hughes, además de recordarle fotos, audios y videos que involucran sus familiares en presuntos actos de corrupción.

López Beltrán los calificó como insultos “que no han sido prueba de nada” y que el hecho de que el empresario no le conozca ningún trabajo no significa que no exista.