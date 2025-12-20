MÁS DE $97 MILLONES PARA PAGAR LAS CASETAS DE LOS DIPUTADOS: PROCESO; APROVECHAN MORENISTAS PARA HACER PROSELITISMO

La Cámara de Diputados destinará casi 100 millones de pesos para pagar casetas a sus legisladores desde el 2025 hasta el 2027, recursos que los legisladores de Morena han usado para labores proselitistas a lo largo y ancho del país, pues además de dar a conocer su “labor legislativa”, apoyaron en la campaña de afiliación para su partido, reveló Proceso.

No son viáticos extraordinarios, sino un contrato fijo de telepeaje, en el cual San Lázaro contrató 550 dispositivos TAG para autopistas de cuota, lo que le representará un costo total será de 97 millones 392 mil pesos, todo con recursos públicos.

El argumento oficial es apoyar el “servicio de transportación terrestre” de diputados, bancadas y personal, y los montos son: En 2025 fueron 30 millones; 2026, más de 32 millones, y 2027, casi 35 millones con IVA incluido.

De acuerdo con el contrato LXVI-DGAJ-094/2024, los diputados de la LXVI no pagarán de su bolsillo los cruces que realicen desde de las 00:00 horas del 1 de enero de 2025 hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2027, en las autopistas de peaje del país.

La asignación, revisada por Proceso, detalla que por los tres años de la legislatura se desembolsará del erario 97 millones 392 mil pesos por dispositivos electrónicos de servicio de cobro automático de telepeaje. Por medio de la Dirección General de Recursos Materiales se contrató a la empresa E&I Movilidad México, para la prestación de servicio de cobro automático de telepeaje mediante dispositivos electrónicos (TAG Easytrip).

El contrato detalla: “Estos dispositivos son asignados a personas legisladoras, grupos parlamentarios, unidades administrativas y demás personas servidoras públicas conforme a la normatividad interna vigente de la Cámara, con el objetivo de apoyar al servicio de transportación terrestre”.

En cuanto al uso de ese dinero público para hacer proselitismo por parte de los legisladores de Morena, Proceso señaló que de los 500 diputados, la bancada oficialista es la que más diputados tiene: 364 legisladores (253 de morena, 62 del PVEM y 49 del PT).