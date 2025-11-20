TRAS SER EXHIBIDO EN LA MAÑANERA, CONVOCANTE DE LA GEN-Z SE VA DEL PAÍS; “AHORA SOY BLANCO DEL GOBIERNO Y DEL CRIMEN ORGANIZADO”

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el abogado, activista y convocante a la marcha de la Gen-Z, Edson Andrade, denunció: “La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos, que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar… y mi país”.

Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo “millones” en mi cuenta. Ya no sólo soy blanco del Gobierno, sino también del crimen, criticó.

Edson Andrade acusó también que buscan criminalizarlo por trabajar, exponiendo un contrato a su nombre que nada tiene que ver con sus opiniones políticas y personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que no aparece él y que realiza con un equipo de jóvenes que reciben pago. “Nadie me paga por alzar la voz”, aseveró.

Y expresó: “Créame Presidenta, sus esfuerzos son en vano porque esa llama del hartazgo yo no la encendí, sino soy una chispa que aunque la apague, otros la mantendrán porque lo que pasa en este país nadie lo puede ocultar. Hoy van por los jóvenes por alzar la voz, pero mejor vayan por los criminales”.

Dijo saber qué destino tendría su denuncia de que lo hayan expuesto, pues la fiscal es hermana de la presidenta del partido en el poder, y recalcó: “No soy hijo de político o empresario, sino sólo un joven que vino desde abajo, que está cansado de un país sometido a la violencia, al crimen y a la corrupción, y alzó la voz. Podrán sacarme de mi casa y del país, pero no de la causa. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo, y ya no tenemos miedo”.