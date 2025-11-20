CAE JEFE DE CÉLULA QUE DISTRIBUYE DROGAS EN CAMPECHE, YUCATÁN, QUINTANA ROO Y TABASCO

En Mérida, Yucatán, en un operativo simultáneo de cateo en tres propiedades, 2 ubicadas en el Municipio de Timucuy y la otra en Tecoh, la Fiscalía General de la República detuvo a Rolando C, alias “El Timot”, a quien identifica como líder de una célula dedicada a distribuir drogas en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, reportó el diario Cambio 22.

En una casa de seguridad de Timucuy, las fuerzas federales de seguridad detuvieron al capo, quien fue nombrado comandante de un grupo delictivo y se estableció en Yucatán en 2008, utilizando el Estado como centro de operaciones para el trasiego de narcóticos hacia las entidades vecinas, y aunque se fue temporalmente de Yucatán, se mantuvo activo coordinando la operatividad de la célula.

Además, hubo decomiso de un arsenal, que incluye armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, de una fuerte cantidad de diversas drogas, entre ellas cocaína, mariguana y cristal, y de artículos y precursores utilizados para la confección y el empaquetado de los narcóticos.

El detenido y lo incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes, y se espera que en las próximas horas, El Timot sea presentado ante un juez federal para que se determine su situación legal.