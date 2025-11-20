¡LA OTRA PROTESTA! TRUMP REITERA QUE NO ESTÁ CONTENTO CON MÉXICO Y QUE QUIERE LANZAR ATAQUES CONTRA LAS MAFIAS: MINUTO CRÍTICO

En un video divulgado en sus redes sociales, el medio independiente Minuto Crítico expuso que mientras la Generación Z y otras generaciones marchaban en todo México, el presidente norteamericano Donald Trump lanzó críticas desde fuera y revivió su fantasía favorita: lanzar ataques contra las mafias, con lo cual demostró que no está contento con lo que ocurre en el país azteca.

El mundo entero vio las protestas de estudiantes, padres de familia, trabajadores, jubilados y hasta médicos exigiendo insumos, en la capital del país y las 51 ciudades a lo largo de la República, aseveró, y recalcó: “La gente real ya no se compra el mito de que vamos muy bien, y salió a la calle a gritar que el país necesita un cambio”.