HAY MUCHA MOLESTIA POR EL PRECIO DEL MAÍZ, RECONOCE CARLOS BAQUEIRO

San Francisco de Campeche. – El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Carlos Baqueiro Cáceres, admitió que con respecto al precio del maíz hay mucha molestia, pues la gente quiere que quienes produzcan más de 35 mil toneladas se les pague el precio de garantía de 7 mil 200 pesos la toneladas, “y porque han visto que otros Estados ya fueron beneficiados y lógicamente eso la disgusta, pero sabemos que el Gobierno del Estado está en pláticas con el Gobierno de la República para ver que a Campeche se le dé el mismo trato”.



El funcionario se reunió con campesinos de la organización de la CNC, a quienes dijo se les informó, además, sobre dos temas muy importantes: un programa de créditos a tasas muy bajas del 8.5 por ciento de hasta un millón 300 mil pesos por productor que cumpla con ciertos requisitos obviamente, así como el decreto que salió la semana pasada de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a los problemas que hay en todo el país y Campeche en especial, donde se tienen 640 casos más o menos de problemas con pozos de riego, cuyos títulos vencieron debido a que el dueño falleció, quedó incapacitado por alguna u otra razón.



“Hay un decreto de la presidenta de que con la presentación de su título, y ya está platicado con la Conagua, se van a hacer trámites inmediatos para renovar”.



“Tenemos zonas hortícolas en el Camino Real en Campeche y en otros Estados, y sabemos de hecho estamos hemos tenido muchos problemas, los hemos acompañado a reuniones con la Comisión Federal de Electricidad, grupos de productores para tratar de paliar esos problemas, hemos visto que les bajan las cuchillas que toman las oficinas de la CFE y allá hemos intervenido y hemos mediado para que todo marche”, puntualizó.