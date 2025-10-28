martes, octubre 28, 2025
GRAN VARIEDAD DE DULCES EN EL MERCADO “PEDRO SÁINZ” EN LA VÍSPERA DEL DÍA DE MUERTOS

Con motivo de la venta del Día de Muertos, comerciantes del mercado principal “Pedro Sáinz de Baranda” ya ofrecen al público gran variedad de dulces con precios que van desde los 15 pesos.

Como cada año, tienen cocadas, frailes, dulces de calavera, merengues, mazapanes, entre otros, que están en 15, 20 y 30 pesos según el producto.

Así, los campechanos tienen a disposición varias opciones a elegir para adornar los altares en honor a sus difuntos, aunque predomina la venta de mazapanes, frailes, merengues y cocadas.

