“Layda saluda con sombrero ajeno” presume obras federales

Evade la referencia ante el presidente López Obrador del recorte de 927 mdp a Campeche el próximo año

En lugar de defender los recursos para el Estado del gasto federalizado que se proyecta disminuir en casi mil millones de pesos a nuestra entidad, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román participó ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para presumir las obras del Gobierno Federal derivadas del Tren Maya, ninguna de las cuales es del Gobierno del Estado, pese a los más de 24 mil millones de pesos que maneja.

La mandataria, que ha sido duramente cuestionada y criticada por su postura débil y sumisa frente a las puñaladas que el Gobierno Federal ha dado a Campeche, como recientemente se confirmó con el recorte de 927 millones de pesos proyectados en el paquete económico, participó en la mañanera en el Palacio Nacional, y en lugar de reclamar por las decisiones en materia de presupuesto que afectarán a los campechanos, llenó de halagos al presidente López Obrador.

Sansores San Román no habló de la falta de obras y desarrollo de infraestructura de su Gobierno en los dos años que lleva al frente del Gobierno del Estado, en que ha manejado alrededor de 50 mil millones de pesos, pero destacó cinco acciones que ha impulsado el presidente López Obrador en lo que se ha tratado de “alzar el cuello”, al presentarlas como si fueran de su Gobierno.

Presumió las obras que en “beneficio del pueblo de Campeche” realiza el Gobierno Federal, como la creación de empleo a todo el que ha querido trabajar; el centro de reparación de trenes, en el que China ha invertido en laboratorios; el Tren Ligero que recorrerá la Estación del Tren Maya al Centro de la ciudad, el Parque Ecológico en Escárcega y la remodelación del Centro Histórico.

Alabó al empresario Carlos Slim, beneficiado con su empresa Carso con miles de millones de pesos para la construcción del Tren Maya, “que se la ha jugado con la transformación del país”, y aunque no mencionó al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca y Elektra, con quien mantiene seria confrontación, sostuvo que “hay algunos que se dedican a hacer alarde de sus riquezas a un pueblo pobre”.

En el micrófono del salón del Palacio Nacional lanzó descalificaciones al magnate de Salinas, como “vulgares delincuentes de cuello blanco que valiéndose del tráfico de influencias tratan de eludir el pago de miles de millones de pesos en impuestos”.

Aunque la obra no se ha concluido y ni siquiera ha iniciado operaciones, Sansores San Román señaló que con el Tren Maya inicia el siglo XXI para Campeche, pues es el Estado más favorecido, es el proyecto más importante del sexenio y la obra ferroviaria más grande que se está haciendo e el mundo. Sin embargo no mencionó que ha duplicado su presupuesto.

“Gracias Presidente querido por tu solidaridad inquebrantable por el sur-sureste. Tú Andrés, el hijo predilecto de la milpa serás historia y leyenda. Tu nombre quedará escrito con fuego sobre el jabín”, señaló al llenar de elogios al Mandatario nacional.