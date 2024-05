Hay que legislar para acabar con el “chapulineo”, porque es inmoral: Campeche Libre

Hay que legislar para terminar con el “chapulineo”, pues es inmoral que el pueblo elija a un diputado de un partido político, y éste de buenas a primeras abandone esa representación y se vaya a otra institución política para servir al Gobierno en turno, coincidieron Carlos Díaz Centurión y Juan Yah Vela, candidatos de Campeche Libre a diputados locales.

En la presente legislatura, expusieron, se alcanzó la cifra récord de 11 legisladores que renunciaron a las siglas de los partidos que los postularon para declararse independientes, y la mayoría se afilió a otros partidos.

Hay que terminar con el “chapulineo”, para que las personas que brinquen de un partido a otro mínimo tengan que esperar tres años para competir por un cargo electoral bajo otras siglas partidistas, afirmó Díaz Centurión.

“Tenemos que acabarlo de manera drástica. Ahorita la realidad es que hay muchas quejas de las personas, muchas represalias, de si no se apoya a tal o cual candidato, porque ya no quieren a los mismos”.

Yah Vela consideró que “no nada más que queden impedidos tres años para volver a competir, sino que aquel político que llegue al Congreso del Estado y se cambie de partido, le den licencia, y verá que lo va a sentir”.

Renunciar hoy a la representación de un partido y declararse independiente no es ilegal, “pues lo que no está escrito es legal, aunque sí es inmoral y no ético para quien llega por el voto popular y luego se cambia de fracción solamente por conveniencia política”.

Sin duda se tiene que legislar para impedir ese “chapulineo”, y que en el Congreso los diputados electos por el pueblo por determinadas fuerzas políticas representen a la sociedad y no a intereses políticos de quien gobierna o al partido en el poder, recalcó.