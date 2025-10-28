martes, octubre 28, 2025
FISCALÍA FEDERAL INVESTIGA CHOQUE DE PATRULLA CONTRA POSTE DE CFE

Por ataques a las vías de comunicación y daños en propiedad ajena, el personal del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal de Campeche (FFC) de la Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación tras el choque de una patrulla contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocurrido el pasado sábado.

La autoridad ministerial federal inició las investigaciones correspondientes y realizará el peritaje técnico para determinar las causas del percance vial, que dejó daños materiales cuantiosos debido al incendio de la patrulla y al daño de un transformador. Aunque no hay personas detenidas, el caso podría resolverse mediante un acuerdo reparatorio, considerando la intervención del ajustador de seguros y el pago de los daños materiales ocasionados.

