OPINIÓN: A FUEGO LENTO – ¡QUÉ PENA SRA. GOBERNADORA!

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

Muchas horas de pláticas interesantes pude disfrutar con el Gran personaje -con virtudes y defectos – Don Carlos Sansores PÉREZ sobre su proyecto de cambiar el brutal legado de su sexenio y la profunda frustración de no tener en su descendencia ningún prospecto factible para ello.

El quería ver a su hija Laydita convertida en Gobernadora para revertir tantos abusos de poder, cambiar ese legado lúgubre pues estaba plenamente convencido la vida le había dado una segunda oportunidad para resarcir lo anterior.

Con alegría y otras veces pesimismo, me confiaría su profunda desconfianza al Galán de Arrabal Romeo Ruiz Armento, su lacayo Aníbal Ostoa y la influencia perversa de Porfirio Muñoz Ledo por manipular a su hija para saciar venganzas políticas contra Carlos Salinas.

“Me tienes que ayudar a protegerla Carranza, de esas malas influencias que solamente vienen a contaminar mi proyecto; Júramelo que lo harás “.

Todo fue imposible pues usted – Sra gobernadora- siempre ha hecho lo que sus caprichos le mandan y nunca escucha consejos ni de su propio progenitor:

¡Me consta los desplantes de majadería!

No pude cumplirle a mi amigo siempre solidario en afectos y diálogos muy interesantes de sus grandes batallas que le dieron fama de estratega, inteligencia e institucionalidad.

No volví a entrar a la CASA BLANCA hasta que fui a despedirlo para siempre escuchando las composiciones de su inspiración musical y mentalmente me disculpé por mi fracaso en el último adiós

Su sueño de verla gobernadora de Campeche se cumplió.

No así cambiar el nefasto legado, sino incrementar la herencia de corrupción, abuso de poder, maledicencia, perversidad, pero hoy en grado de máxima enajenación.

Pasar a la historia como la primera mujer gobernadora nadie podrá restringirlo.

Pasar como LA HIJA DEL CACIQUE NEGRO será difícil de evitar un juicio demoledor cuando los dineros del erario, ya no puedan pagar a los aduladores, lambiscones, vividores y acomodaticios que hoy le aplauden, ríen y se divierten con sus “DISLATES SENSORIALES “.

No puedo ser cómplice de omisión cuando cada martes veo sus carteleras de linchamiento que hoy los manipuladores de usted, no son Romeo, Aníbal o Porfirio, sino un decrépito demente vengativo – muy respetable en sus preferencias de vida- pero que su odio pasional contra el Senador Pablo Angulo Briceño por haber perdido las preferencias de alcoba de Alejandro Moreno Cárdenas ahora la ha convertido en instrumento de su venganza hormonal a grado de tener sorprendidos a todos los campechanos de la MANIPULACIÓN PATÉTICA de que es usted objeto.

Si ello no siguiera denigrando a los campechanos – créame Sra. Gobernadora- no me ocuparía del tema que, me es indiferente en aquellas cosas del corazón que- la hetero razón no entiende- pero ya estamos en el límite de seguir siendo objeto de burlas por tener tal escenario sodomita, depravado para diversión nacional e internacional.

Tenemos muchos rezagos Gobernadora y usted no muestra la mínima actitud de respeto a la dignidad del Estado que mal gobierna.

No responde al pedido de investigar la ratería de Ramón Ochoa a los productores de los Caminos Saca Cosechas.

Disculpe mi estimado Don Carlos (Q.E.P.D.) pero su apellido está convertido en zahúrda y un muchachito- no “persa” que volvió loco a Alejandro MAGNO – SINO UN “CHOQUITO DESPECHADO” tiene convertida a su legado familiar en su fuete enajenado de venganzas hormonales contra ALITO PABLITO y VLADIMIR.

¿De verdad Señora Gobernadora no se ha dado cuenta de ello?