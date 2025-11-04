LA PRESIDENTA SE SOMETERÁ A LA REVOCACIÓN DE MANDATO: RICARDO MONREAL; “NO ES NECESARIO GENERAR FURIA DIGITAL NI MARCHAR ESTE 15”, DICE
Al considerar que “están intentando trasladar este odio digital a la organización de la marcha de este 15 de noviembre”, el diputado Ricardo Monreal expresó que la Generación Z se puede ahorrar dicha caminata, porque la presidenta Claudia Sheinbaum se someterá a la revocación de mandato.
Es un derecho de los mexicanos, por lo cual no hay necesidad de generar esta furia, agregó, y recalcó que “nosotros introdujimos la revocación a la Constitución, promovido por López Obrador”.