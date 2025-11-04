OPINIÓN: A FUEGO LENTO

¿MEXICANOS GALLINAS DE AMLO?

Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“¿DEJAREMOS QUE LA NACIÓN SE LE ARREBATEN SUS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS PARA SOMETERLAS A LA DOMINACIÓN DESPÓTICA DE UN SOLO HOMBRE?”

-DON BENITO JUÁREZ –

Después de más de 28 mil asesinatos en el reciente sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo , recibiendo de su antecesor Andrés Manuel López Obrador más de 200 mil eventos criminales -oficialmente registrados – de los chicos malos de la NARCO DELINCUENCIA ORGANIZADA y empoderada dentro de los tres niveles de gobierno y el movimiento político de MORENA , esta semana que despide Octubre y recibió Noviembre del 2025 , alcanza la mayor prueba que los humanistas de “LOS ABRAZOS Y NO BALAZOS” no temen al Gobierno de la República, deprecian el Estado de Derecho , no hay límites de exterminio – sean empresarios, líderes sociales, funcionarios de todo nivel , niños con cáncer, madres buscadoras en total indefensión y periodistas convertidos en los villanos favoritos de la 4 T – si no se comportan como zalameros, abyectos y apologistas de sus degradaciones e inmoralidades dantescas .

El asesinato del Presidente Municipal de Uruapan Michoacán CARLOS MANZO en pleno festejo del Día de Muertos , es un mensaje reiterativo de quienes se sienten dueños de la Nación Mexicana , por haber logrado el consentimiento al poder pleno en el 2018 , con la complicidad del ex presidente Enrique Peña Nieto su PRIAN contra todos aquellos quienes criticaron al expresidente más ignorante , inculto con iniciativa de involuntaria hilaridad , requerido a un superior personaje psicópata vengativo que lo encubriera y cobrar los agravios en ambas partes y por ello el PRI de Peña Nieto opera la Tercera Alternancia el 2018 .

Con todas las características, perfil de los dictadores Andrés Manuel López Obrador dejaría la máscara de luchador social y causas justas, para darle paso a su verdadera patología cargada de rencores, fomentaría la división entre los mexicanos y abriría las puertas de los tres niveles del régimen a los entonces aliados, para hacerlos gobierno.

La realidad delincuencial es tan inocultable como querer tapar el sol con un dedo, discurso falso nacionalista o convocatoria al dogma de fe de quienes están escribiendo esta historia con sangre y vidas inocentes.

No existe dicho popular sin sustento y cuando se siembran vientos, la natural consecuencia de cosechar tempestades es irremediable.

En el gobierno de la Dictadura Perfecta de José López Portillo la parranda de poder – la explotación de petróleo y la tolerancia internacional por ser esquirol en el huachicol salido desde CAYO ARCAS y el DESARROLLO CANTARELL fue la base de su éxito , orgia de frivolidad cabaretera y tener UN FALSO GENERAL AL FRENTE DE LA SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO quien, administraba los asaltos de bancos, empresas , violentaba el Estado de Derecho , Garantías Individuales al grado de construir el PARTENÓN DEL “NEGRO” DURAZO como símbolo de la imbecilidad .

La voz del ideólogo veracruzano Don Jesús Reyes Heroles irrumpió el sarao al advertir:

“NO DESPERTEMOS AL MÉXICO BRONCO”

La degeneración no tuvo freno ni atenuantes, cuando en el gobierno de “La Renovación Moral de la Sociedad” de Miguel de la Madrid, EL NARCO toma relevancia al ser descubierta la protección desde SEGOB de MANUEL BARTLETT al capo Rafael Caro Quintero, el asesinato de QUIQUE CAMARENA AGENTE DE LA DEA, el homicidio de los periodistas MANUEL BUENDIA Y CARLOS LORET DE MOLA MEDIZ – EX GOBERNADOR DE YUCATÁN demostraron la influencia del Crimen Organizado en crecimiento.

Las complicidades se incrementan al grado de ejecutar en LOMAS TAURINAS a Luis Donaldo Colosio Murrieta, misma suerte de José Francisco Ruiz Massieu y un proceso lleno de terror, sangre e impunidad del PRIAN, perfectamente cristalizado por el CAMALEONISMO DEL 2000 con el patético mediocre e ignorante Vicente Fox Quesada y sus “ACUERDOS INCONFESABLES” para la gobernabilidad y ratería familiar sin precedentes.

Felipe Calderón Hinojosa el candidato de la geopolítica europea, nostálgica de su coloniaje Monárquico Español, antinorteamericana y pro BRINCS es impuesto por los mismos que colocaron a Fox y tomaron el control del SENADO y la CÁMARA DE DIPUTADOS maniatando al Ejecutivo Federal quien quería a JUAN CAMILO MOURIÑO como sucesor, perdiendo la vida en un accidente aéreo donde un OCTAVO PASAJERO FUE ADVERTIDO DE NO ABORDAR LA NAVE , “SUERTE DE AVISO OPORTUNO” QUE NO CORRIÓ SANTIAGO VASCONCELOS .

También murió en “lamentable accidente” otro Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora y el Secretario de Seguridad Ramón Martín Huerta SIN ESCLARECER A FONDO LAS MANOS QUE PILOTEARON LOS EVENTOS TRÁGICOS.

La SEGUNDA ALTERNANCIA CONCERTADA ENTRE PARTIDOS Y DELINCUENTES fue a favor de Enrique Peña Nieto, el peor enemigo del CLAN HANK GONZÁLEZ quien se encargaría de mandar a la cárcel a la mayoría de los gobernadores del PRIAN- PANAL heredados por el dominio de ATLACOMULCO.

Enrique Peña Nieto cumpliría la gran misión y TRAICIÓN A LA PATRIA concretado la denominada REFORMA ENERGÉTICA para beneplácito de las petroleras creadoras del Partido Acción Nacional y con la anuencia de los DEMÓCRATAS NORTEAMERICANOS – sus agendas sobre los derechos LGTB y el distorsionado liberalismo, memorándum energético y claudicación total de su proyecto de líder global.

Andrés Manuel López Obrador durante todo su sexenio demostró, alardeó y confirmaría sus vínculos con los NARCOTRAFICANTES y los ejemplos son del dominio común.

Las asesorías del “CONSENSO DE SAO PAULO”, DE PUEBLA , DESDE CUBA DÍAZ CANEL ENVIANDO ACTIVISTAS DISFRAZADOS DE MÉDICOS Y DESDE VENEZUELA DE NICOLÁS MADURO con adoctrinamiento del depravado integral MAX ARRIAGA para prostituir a los educandos , se buscaría destruir plenamente la División de Poderes – El Estado de Derecho, los contrapesos , terminar con la pluralidad , respeto a la democracia y libre albedrío , MILITARIZANDO AL GOBIERNO , CORROMPIENDO AL PUEBLO CON LA MISMA ESTRATEGIA MALDITA DE JOSÉ STALIN para maicear la marginación, el hambre y desesperación de un pueblo deliberadamente empobrecido para su manipulación maléfica.

Para entender la “ESTRATEGIA de AMLO” – no de su autoría- es válido recordar la fábula del dictador comunista de RUSIA, JOSÉ STALIN y LA GALLINA DESPLUMADA que sintetizamos a continuación:

“En una de sus habituales reuniones, STALIN pidió que le trajeran una gallina a la cual apretó fuertemente y empezó a desplumarla. La gallina gritaría de dolor intentando escapar por todos los medios sin éxito.

Stalin la dejaría sin plumas, sangrando y al terminar diría a sus cómplices: “AHORA VEAN LO QUE PASA”.

Puso a la gallina en el suelo y se alejó de ella mientras buscaba un poco de maíz y los adoctrinados presentes miraban atónitos como la gallina sangrando y adolorida corría a STALIN mientras le arrojaba puños del grano.

Cada paso que dio el DICTADOR fue seguido por el animal mientras STALIN decía severo a sus aprendices de tiranía: “ASÍ SE GOBIERNA A LA GENTE ESTÚPIDA”.

¿Vieron cómo la gallina me perseguía a pesar de todo el dolor que le causaba? La mayoría de la gente es así. Siguen siguiendo a sus gobernantes y políticos a pesar de todo el dolor que les causan, con el único objetivo de recibir un regalo sin valor o simplemente comida para algunos días”.

Hoy USTED SEÑORA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SEHEINBAUM PARDO está ante la gran alternativa de romper con esta MALDITA INERCIA DE COMPLICIDADES, ACEPTAR QUE EL DOMINIO DEL CRIMEN ESTÁ POR ENCIMA DE SUS CONTROLES Y TOMAR LA EJECUCIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE URUAPAN CARLOS MANZO como un antes y un después para no ver escurrirse a nuestra amada Patria entre los dedos , por sostener un proyecto totalmente putrefacto por el cinismo de LOS LÓPEZ BELTRAN , LOS GOBIERNOS ESTATALES FRUTO DEL CHANTAJE Y ACUERDOS DE IMPUNIDAD Y LA PRESENCIA EN TODOS LOS ÁMBITOS DE AQUELLOS QUE AMLO ABRAZA POR ENCIMA DE LAS INSTITUCIONES DE LA PATRIA Y SUS HISTORIAS DE GRANDEZA , CONVERTIDA EN CLOACA – VERGÜENZA INTERNACIONAL Y AGRAVIO INTERNO .

¡LA PATRIA ES PRIMERO PRESIDENTA!

Por encima de cualquier hombre, mujer o ilusión de convertirnos en espejo de la tragedia humanitaria en CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA.

Este PAÍS es plural, un mosaico de cultura, costumbres, leyes, historia de grandeza, libre empresa, emprendimiento, productores, campesinos de trabajo, hombres de mar productivos, intelectuales, empresarios todos identificados por nuestra solidaridad en la tragedia y gallardía ante los retos de mantener indisoluble el Pacto Federal muy lejos de tener ciudadanos equiparables a “La Gallina de Stalin”.

Con todo el respeto -que se está esfumando en los 32 Estados – a su INVESTIDURA PRESIDENCIAL DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO … ASUMA SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA SIN MIEDO, NI FALSOS CONCEPTOS DE LEALTAD A LOS CANALLAS que siguen disparando contra la fe, vida y tolerancia de sus gobernados.

ESTA PATRIA NO ES EL GALLINERO DE NINGÚN RAPAZ, NARCO -TIRANO DE PANTANO Y ATROFIAS EXISTENCIALES.

¡NO TRAICIONE A MÉXICO PRESIDENTA!

ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA