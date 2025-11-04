KO’OX DEBE SER UNA SOLUCIÓN Y NO LA CALAMIDAD QUE REPRESENTA, SUBRAYAN; QUE SEA GRATUITO DE MANERA PERMANENTE O CON TARIFA DE 6 PESOS

“En Campeche se exige un transporte permanentemente gratuito o con tarifa de 6 pesos, que avance con su gente en lugar de dejarla atrás, porque la movilidad es un derecho, por eso exigimos que el sistema Ko’ox se convierta en una solución y no en la calamidad que hoy representa para miles de campechanos”, exigió Luis Humberto Gutiérrez Ramírez, presidente de “Moch Cohuo & Gutiérrez” A. C.

El gestor social lamentó las calamidades que ocurren con el transporte Ko´ox, afirmó que la ciudadanía está en su derecho de exigir eficacia y la mejor manera es organizada y recolectando firmas como ahora lo hace para tramitar el amparo, y de la afirmación de la gobernadora de que no cambiará rutas, subrayó que el transporte público no debe ser un negocio y que ese tipo de decisiones incrementa costos a los usuarios, sobre todo de quienes ganan salario mínimo y deben abordar hasta 8 camiones para llegar a su destino y completar su ruta de ida y vuelta.



Gutiérrez Ramírez pidió que las rutas alimentadoras y secundarias sean completas, operadas con la frecuencia adecuada, y que la cobertura siga garantizando el acceso desde los barrios más alejados al centro y servicios, sin empeorar el servicio actual.



Exigió que mientras se completa la infraestructura, rutas, sistemas de pago, paraderos, accesibilidad para personas con discapacidad y condiciones plenas de servicio, el sistema anterior no sea degradado ni abandonado de forma abrupta, para evitar una interrupción de servicio, vulneración de derechos y un empobrecimiento de la movilidad ciudadana.



También que el servicio de transporte sea permanentemente gratuito por ser Campeche un Estado petrolero con eficiencia energética, o en su defecto el costo sea sólo de 6 pesos.