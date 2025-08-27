Béisbol político

Lo verdaderamente ridículo es que los matraqueros de la Tía hayan publicado que los Piratas ganaron su partido gracias a que ella acudió al encuentro en calidad de amuleto…

“Dos personajes públicos llamaron poderosamente la atención de la fiel afición que respalda en las gradas a Los Piratas, cuando vieron disputándose los aplausos del respetable a la mismísima Tía gobernanta y a la alcaldesa la Bella Bibiana. ¿Quién ganó en la guerra de porras? Aún no acaba el escrutinio, pero este incidente nos confirma que la temperatura política de nuestra querida entidad está empezando a sobrecalentarse” platicó el poeta Casimiro a sus compañeros de tertulia.

–“Yo puedo decir que quien llevó más porristas fue nuestra veterana mandataria, respondió visiblemente contrariada doña Chela. Una vez más me quedé sin la posibilidad de conseguir boleto para uno de los tres partidos que se jugaron en casa, por un lado porque los achichincles de la Tía se apoderaron de la mayor parte del boletaje, y por otro porque le subieron los precios en más de 300 por ciento. Si en temporada regular costaban 100 pesos, ahora que llegaron a la segunda etapa del playoff lo subieron a 300. Supongo que si llegan a la final de zona van a cobrar 500 y mil pesos si van por el campeonato nacional”.

–“Ese es el negocio de los deportes masivos, la consoló solícito el bolero don Memín. Y déjeme decirle que ir al estadio a ver en vivo los partidos ya es todo un lujo que no nos podemos regalar el 62 por ciento de los campechanos que estamos en los parámetros de la pobreza y más del 60 por ciento de la población económicamente activa que nos encontramos en la informalidad. Cuando mucho podremos ir como cubeteros o chicharroneros, pero no como parte de la fanaticada” lamentó.

–“Lo verdaderamente ridículo, complementó el viejo don Julián, es que los matraqueros de la Tía hayan publicado que los Piratas ganaron su partido gracias a que ella acudió al encuentro en calidad de amuleto. Es el colmo que le quieran colgar medallitas que no se merece, pero no me sorprende, así ha sido todo su Gobierno, está acostumbrada a saludar con sombrero ajeno”.

–Lo innegable, añadió el poeta Casimiro, es que esta ha sido una buena temporada. Y casualmente ocurre ahora que el Gobierno ya no tiene nada que ver oficialmente con el equipo. Se supone que ya es inversión privada en su totalidad y como buenos empresarios, armaron un equipo ganador, que nos devolvió la satisfacción de verlos en playoff pero que no les va alcanzar para disputar el campeonato, pues los demás son verdaderos trabucos”.

–“Yo lo que veo es que los políticos no han sacado la mano de ese deporte y de la gente que llena el estadio. La Tía está tan necesitada de simpatía popular, que fue a dos juegos en toda la temporada, pero la respuesta del pueblo no es la que esperaba. O indiferencia ante su presencia o repudio mediante chiflidos. Ya veremos el próximo año a los precandidatos dándose sus baños de pueblo, y esperemos que por lo menos ‘disparen’ las entradas para poder ir al estadio en calidad de aficionado no de chicharronero” expresó el bolero don Memín.