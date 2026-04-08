¿DE DÓNDE SACÓ ADDA SOLÍS LOS NÚMEROS ALEGRES DE SEMANA SANTA?, CUESTIONAN

-¿Cuánto es el gasto promedio de una familia que visita Chuiná?; restaurantes vacíos no justifican ocupación hotelera del 49%

Circula en Redes: Por medio de una publicación en sus redes sociales, el creador digital Domingo Manuel Hurtado cuestionó la derrama económica de $15,000,000 en 5 días en Chuiná reportada por la secretaria de Turismo, Adda Solís Peniche, pues “¿cuánto es el gasto promedio de una familia que va a visitar el santuario?”, así como la ocupación hotelera del 49% en la ciudad capital, donde los restaurantes estuvieron vacíos y el tranvía con poco pasaje.

Escribió: “Si algo hay que reconocerle a la actual secretaria de Turismo de Campeche, es que anda muy movida y conociendo y promoviendo los sitios turísticos, cosa que vamos de gane si lo comparamos con el secretario anterior, que pasó totalmente desapercibido. Pero de ahí a dar a conocer cifras totalmente increíbles como la derrama económica en Chuiná, de 15,000,000 en sólo cinco días, o sea, un promedio de 3’000,000 diarios, por favor ¿de dónde salieron?, ¿cuánto es el gasto promedio de una familia que va a visitar el santuario? Y que el 49% de ocupación hotelera en la capital cuando que sólo bastaba salir a la calle y darte cuenta de la triste realidad, restaurantes vacíos, el tranvía estacionado con muy poca afluencia ya no pude investigar sobre la afluencia al espectáculo de Puerta de Tierra, pues ahí está la medición los hoteles seguro estoy no llegaron ni al 15% de ocupación”.

Y agregó: “Es válido reconocer que la estrategia no funcionó y que sería bueno entre todos los prestadores de servicios analizar las cifras y áreas de oportunidad, y en base a eso poder hacer un nuevo plan estratégico para el próximo período, entonces ahora sí, a salir a dar las cifras con las nuevas estrategias para el próximo período (que ya debería de estar listo para darlo a conocer a finales de este mes) no me salgan Secretaría de Turismo Campeche, como cuando informó el exsecretario que Campeche fue visitado por 1,400,000, ¿pero cuando? En qué momento llegaron?”.

Las cuentas claras y si hay que reconocer que la estrategia implementada para SS no fue como se esperaba, se agradece el esfuerzo y se trabaja en un plan diferente, pero de ahí a salir a justificar eso nos ayuda a mejorar. Creo que no vamos por el camino correcto. Hasta ahí la publicación.