ATACAN A PALOS A “EL GATO” AL SALIR DE UN OXXO; AGRESORES HUYEN

Ciudad del Carmen.- Un hombre identificado por vecinos como “El Gato”, conocido en la zona de City Club y Concordia, fue agredido este miércoles en la avenida Concordia, detrás de un establecimiento Oxxo. Presuntamente, dos sujetos lo atacaron con palos tras salir del comercio, causándole diversas lesiones y generando alarma entre las personas en el área.

Testigos indicaron que la víctima es conocida en el sector por realizar labores en comercios de conveniencia, por lo que es ampliamente identificada por quienes frecuentan el lugar. Tras la agresión, el hombre recibió atención de cuerpos de emergencia, mientras elementos de seguridad implementaron un operativo para ubicar a los responsables, quienes huyeron del sitio.