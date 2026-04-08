“PUEDEN CARGAR MAGNA”: ¡LA SOLUCIÓN DE SHEINBAUM ANTE ELEVADO COSTO DE LA GASOLINA PREMIUM!

Al ser cuestionada sobre el elevado precio de la gasolina premium (roja) durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio su solución a quienes la compran: “Pueden cargar magna”.

Aseguró que hubo disminución en el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) para que el litro de gasolina magna esté a 24 pesos, y señaló que seguirá insistiendo para que baje el precio del diésel, luego del cese al fuego en Medio Oriente que propició que bajara el costo del barril de petróleo.

También te puede gustar

[VIDEO] Ataúdes flotan en las inundaciones que ha dejado Grace en Xalapa

ONCE ALCALDES ASESINADOS EN 13 MESES DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM: DOSSIER22

REFORMA ELECTORAL DE MORENA ES REGRESIVA E INCLUYE VICIOS Y ERRORES DEL PRI: SERGIO LEYVA

