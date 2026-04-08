RESCATAN A DOS LOMITOS SIN SOMBRA NI REFUGIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS

San Francisco de Campeche.- Durante una inspección en la colonia Lázaro Cárdenas se encontró a dos canes en situación de abandono, los cuales permanecían atados sin condiciones adecuadas para resguardarse del clima. Tras el hallazgo, agentes ministeriales notificaron a la propietaria sobre las consecuencias legales que podría enfrentar por el trato hacia los animales. Como parte del procedimiento, la denunciante deberá acudir a ratificar la acusación y presentar testigos para continuar con el proceso ante un Juez de Control, mientras que los canes serán canalizados para esterilización.

El maltrato animal se castiga con multas de 12 mil a 22 mil pesos y prisión de seis meses a tres años, con sanciones mayores en caso de agravantes. La diligencia fue encabezada por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown.