miércoles, abril 8, 2026
Lo último:
Locales

RESCATAN A DOS LOMITOS SIN SOMBRA NI REFUGIO EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS

San Francisco de Campeche.- Durante una inspección en la colonia Lázaro Cárdenas se encontró a dos canes en situación de abandono, los cuales permanecían atados sin condiciones adecuadas para resguardarse del clima. Tras el hallazgo, agentes ministeriales notificaron a la propietaria sobre las consecuencias legales que podría enfrentar por el trato hacia los animales. Como parte del procedimiento, la denunciante deberá acudir a ratificar la acusación y presentar testigos para continuar con el proceso ante un Juez de Control, mientras que los canes serán canalizados para esterilización.

El maltrato animal se castiga con multas de 12 mil a 22 mil pesos y prisión de seis meses a tres años, con sanciones mayores en caso de agravantes. La diligencia fue encabezada por el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown.

También te puede gustar

Priistas campechanos avalan aspiración de Alejandro Moreno Cárdenas

Prepara las cobijas, se prevé una noche helada

Se han suspendido 18 comercios ante aumento injustificado de precios: PROFECO

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *