¡REPUNTÓ! 229 CASOS DE VARICELA HASTA EL MOMENTO; CIFRA SUPERA LOS 181 DEL MISMO LAPSO DEL AÑO PASADO

-30 CONTAGIOS DURANTE ESTAS VACACIONES DE SEMANA SANTA

En este año, Campeche registra un repunte de casos de varicela que ya superan cifras del 2025, destacando el incremento notable en plena temporada vacacional de Semana Santa, con 30 nuevos contagios.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, la entidad acumula hasta el momento 229 casos, de los cuales 112 corresponden a hombres y 117 a mujeres, lo que refleja una distribución equilibrada entre ambos grupos. Para el mismo periodo de 2025, Campeche reportó 181 contagios.

El seguimiento epidemiológico ubica a la varicela bajo el código B01 dentro de la clasificación internacional de enfermedades, manteniéndose bajo vigilancia en la entidad.