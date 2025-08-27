FERNÁNDEZ NOROÑA PIERDE EL CONTROL ANTE PREGUNTA SOBRE SU MANSIÓN DE 12 MDP, Y AFIRMA: “NO TENGO NINGUNA OBLIGACIÓN PERSONAL DE SER AUSTERO”
Ciudad de México .- Al afirmar que vive de su trabajo, que nunca le ha robado a nadie, que todo erario es público y que ha trabajado muy duro para tener lo que tiene, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña perdió el control ante la prensa y argumentó que no tiene ninguna obligación personal de ser austero, y se quejó de “algunos” reporteros que sólo “vienen a descalificarnos”.
Lo anterior, al responder en conferencia de prensa sobre la compra que hizo de una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, y agregó: “Yo era franciscano porque hijo del pueblo estábamos bien fregados de ingreso económico, no era porque quisiéramos, sino por ser nuestra condición”.
Fernández Noroña aseguró que el departamento del Centro Histórico lo hizo gracias a una hermanita que le prestó la mitad y sigue a su nombre, “y digo que es mío porque es mío y he vivido 20 años de mi vida”.
De la propiedad en Tepoztlán, cuya superficie es de mil 201 metros cuadrados, manifestó que a raíz de la pandemia “renté esa casa y ahora, con los ingresos que tengo, tuve condiciones para comprarla a crédito y la estoy pagando”.
Aunque el senador señaló que reportó la operación en su declaración patrimonial, la información disponible no detalla el banco que otorgó el crédito, ni la ubicación exacta del inmueble.
En su justificación, dijo que su patrimonio ha sido fruto de su trabajo, “no he robado a nadie, lo he ganado; no me han dado una concesión de una televisora para convertirme en uno de los hombres más ricos del planeta, nadie podrá cuestionarme nunca”.