ANUIES NO ACEPTARÁ NOMBRAMIENTO ILEGÍTIMO EN LA UAC; CASO ABUD FUE UN VIRTUAL GOLPE DE ESTADO

“NO A LA INJERENCIA NI AL USO DEL SISTEMA PENAL CONTRA EL RECTOR” AFIRMAN

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a través de su Región Metropolitana, reiteró su rechazo a los hechos ocurridos en la Universidad Autónoma de Campeche y confirmó que no aceptará el nombramiento de Fanny Guillermo Maldonado como rectora.

El secretario general ejecutivo de la ANUIES RM, Luis González Placencia, calificó como inaceptable lo sucedido en la UAC y advirtió que se trata de una situación que vulnera directamente la autonomía universitaria, al estar vinculada al uso del sistema penal contra el rector José Alberto Abud Flores, a quien la organización continúa reconociendo como autoridad legítima.

Respecto a la designación de la nueva rectora, González Placencia fue enfático al señalar que no puede aceptarse a alguien que llegó al cargo de manera ilegítima, mediante un procedimiento que consideró inaceptable y contrario a la normatividad universitaria.

La ANUIES advirtió que este tipo de acciones sientan un precedente peligroso para las instituciones de educación superior del país y reiteró el llamado a las universidades a mantener la unidad y alzar la voz frente a cualquier intento de injerencia que ponga en riesgo su autonomía.