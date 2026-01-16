OPINIÓN: CAMPECHE: ENTRE LA DESMEMORIA Y LA AMENAZA. Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

SOMOS LA RESISTENCIA

16/Enero/2026

# 4.

Tomo uno.

Hace más de un cuarto de siglo, la hoy titular del ejecutivo del estado de Campeche, perdió la elección a gobernador.

Ese proceso electoral, muchos lo criticamos. Cuestionamos el resultado, señalamos las irregularidades y pusimos en duda la veracidad del proceso.

Ahí están las marchas, las fotos y mis declaraciones particulares.

Era 1997.

Asumido el gobierno estatal, el PRI y el nuevo gobernador, intentaron hacer cambios en la Universidad Autónoma de Campeche.

No solo lo intentaron… lo hicieron.

Hubo resistencia al cambio.

Y el entonces Rector, Abud Flores, exigió pleno respeto a la Autonomía e independencia Universitaria.

Esa misma autonomía que no existió cuando a él en su momento le dieron su nombramiento como titular.

Es decir:

“Hágase la voluntad de Dios en los Bueyes de mi compadre”, “hágase la democracia en la Rectoría de mi compadre”.

Pero el debate no es ese.

La hipocresía no viene solo de ahí.

El cinismo rebasa esa anécdota.

Campeche navega hoy y ahora, nuevamente en la miseria de su olvido selectivo.

La entonces ex candidata del PRD una que se llama y apellida EXACTAMENTE igual a la que hoy dice gobernar Campeche, salió a declarar y a vociferar en contra del Gobernador José Antonio González Curi y del líder estudiantil Alejandro Moreno Cárdenas.

Ahí están las fotos, ahí están los periódicos de la época y ahí están las hemerotecas.

Pásenle, el show de la señora en “defensa de la Universidad” quedó registrada. La Universidad “fue defendida” por el Sansorismo rapaz.

Hoy, como diría Sabritas “Tres Doritos después” o a la campechana: “29 años después”, la vileza y la miseria humana se manifiestan en su más cruda realidad.

La policía del estado, la sembrada de evidencias, el uso de supuestas drogas para generar infamia, odio, distracción, arribaron como anticipo del Carnaval.

Ayer, estos personajes se rasgaban las vestiduras, decían defender valores y moral.

Hoy la careta se les ha caído.

No importan los años o los sexenios que pasen, al final las acciones terminan por desnudar el cinismo y la hipocresía.

No cabe duda: los carniceros de ayer, serán las reses de mañana. Ojalá tomen nota en 4to piso.

Bienvenidos sean Uds a Campeche.

Un pueblo de payasos y de circo; de infamia, mentira y manipulación.

Un lugar donde el cinismo tiene su hábitat natural.

Una ciudad, donde la mayoría calla, baja la cabeza y aguanta en silencio las locuras del poder.

Un estado donde la venganza y la demencia senil se pavonean en todo su esplendor.

V. Améndola

Rōnin

Pd: un servidor, quien esto escribe, no fuma desde hace más de 4 años; toma muy poco; y jamás he consumido drogas ilegales.

Actualmente, por indicaciones médicas derivadas de mi tratamiento, consumo medicinas de control de temas oncológicos.

No vaya a ser que me pase lo que al ahora Ex Rector.