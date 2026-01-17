SHEINBAUM DESESTIMA CRÍTICAS DE COMENTÓCRATAS A SU REFORMA ELECTORAL

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas en torno a la reforma electoral y arremetió contra los “comentócratas” que, dijo, rechazan la iniciativa sin conocer su contenido final. Aclaró que hasta ahora solo se han presentado los elementos centrales y que la propuesta aún no está concluida ni ha sido presentada de manera formal.

“Todavía no está lista”, declaró la mandataria, al señalar que el objetivo de la reforma es que la gente decida, impulsar una mayor participación ciudadana y fortalecer la democracia participativa. Durante su posicionamiento, Sheinbaum se mostró burlona ante algunos de los comentarios críticos dirigidos a la reforma electoral.