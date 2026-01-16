DENUNCIAN MANIPULACIÓN EN ENCUESTAS SALARIALES DE LA POLICÍA ESTATAL

Mediante una denuncia anónima, policías estatales dieron a conocer presuntas irregularidades, concretamente cifras predeterminadas y la exigencia de enviar capturas de pantallas al número personal de un supervisor, en la aplicación de encuestas salariales realizadas por la Secretaría de la Contraloría, de acuerdo con La Neta.



El mensaje filtrado precisa: “Esto quieren que hagamos y enviarlo a un número particular para no sé qué fines. La neta apenas llegó a $8,050 sumando todos los descuentos, y si lo duplicas llega a $16,100 al mes, y pues le están agregando mil de más. Nos descuentan $1,200 de Issstecam y según no hay fondos, y desde que ella llegó (en alusión a la jefa de Seguridad) ya no dan préstamos, además que no cumplir la promesa de subir el sueldo como parte del pleito petitorio”.



De acuerdo con los testimonios, en noviembre de 2025 se aplicaron dos encuestas similares, con asesoramiento directo de personal administrativo y de la propia Contraloría, y los resultados no favorecieron a la corporación ni a sus titulares, ante lo cual tomaron las medidas expuestas en el reciente ejercicio, donde les exigieron poner como sueldos mensuales: 17 mil 306 pesos para policía raso, 18 mil 47 a agente tercero y 21 mil 410 a policía segundo, cifras que contrastan con las percepciones reales que apenas llegan a los 8 mil 50 pesos, y con compensaciones llegan a 16 mil 100, es decir, mil pesos menos de lo que se les obliga a reportar.



En contraste, la Policía Municipal de Zapopan lanzó convocatoria abierta con condiciones laborales superiores, pues como sueldo base ofrece 19 mil 734 pesos brutos mensuales, vales de despensa por 3 mil 100 pesos, ayuda para transporte de 800 pesos, seguro de vida por muerte en servicio de 1 millón 200 mil pesos, seguro de vida fuera de servicio de 600 mil pesos y seguro de gastos médicos mayores, además de prestaciones como aguinaldo, vacaciones y estímulos anuales.