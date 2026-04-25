“REDUCCIÓN DE TARIFAS DEL TREN LIGERO NO ES UNA GENEROSIDAD, SINO UNA NARRATIVA TRIUNFALISTA DE LAYDA”: SEGOVIA CRUZ

-“VAGONES SIGUEN VACÍOS Y EL BOQUETE FINANCIERO SERÁ PAGADOS CON NUESTROS IMPUESTOS”

La reciente reducción en las tarifas del Tren Ligero anunciada por la gobernadora Layda Sansores, no es un acto de generosidad gubernamental, sino una medida engañosa con fines políticos, aseveró José Segovia Cruz, presidente municipal en Campeche de la A. C., Nacional Alianza Magisterial y Ciudadana por la Educación, al cuestionar la viabilidad financiera del proyecto, que sólo es para alimentar una narrativa triunfalista.

El anuncio de precios más bajos no responde a un beneficio social, sino a un intento de ocultar un problema económico de fondo, pues dicho sistema de transporte “nació mu€rtØ”, no es autosustentable y los ingresos por boletaje no cubrirán costos operativos como energía, mantenimiento y funcionamiento, lo que generará un impacto directo en las finanzas públicas. “Hay un boquete financiero que vamos a pagar todos los campechanos con nuestros impuestos, algo similar a lo que ocurre con el Tren Maya”, lamentó.

Segovia Cruz sostuvo que la inversión de más de 4 mil millones de pesos no se justifica en una ciudad con 294 mil habitantes, de acuerdo con el Inegi, pues este tipo de infraestructura suele ser viable en zonas con alta densidad poblacional. Indicó que, lejos de resolver problemas de movilidad, el Tren Ligero fue concebido para reforzar una narrativa política similar a otros proyectos federales.

Además, la baja afluencia de usuarios evidencia la falta de funcionalidad, ya que tras el periodo inicial de gratuidad, los vagones permanecen en gran medida vacíos debido a que el proyecto no responde a las necesidades reales de transporte de la población, al no integrarse de manera efectiva con los principales flujos de movilidad en la capital.

Advirtió que los recursos destinados para mantener en operación el Tren Ligero, bien podrían impactar otros sectores prioritarios para los campechanos.