SI EL PUEBLO LO PIDE, SERÉ OTRA VEZ CANDIDATO: RATH

El alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, evitó confirmar abiertamente sus aspiraciones políticas futuras, aunque dejó entrever que cualquier decisión dependerá de la voluntad ciudadana, al declarar: “Todavía no son los tiempos para declarar eso… pero lo que el pueblo diga… soy obediente del pueblo”.

Al insistirle si tiene interés en contender de nuevo, el munícipe, quien recientemente tuvo que aceptar una paternidad tras varios años de lucha de la madre, insistió en que “el pueblo manda”.