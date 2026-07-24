RODRÍGUEZ GOLIB CONFIRMA PARTICIPACIÓN EN ELECCIONES 2027 POR ACCIÓN NACIONAL

El diputado panista y ex secretario general del CDE del PAN en Campeche, Jhosué Rodríguez Golib, confirmó su intención de participar en el proceso electoral de 2027, aunque aún no precisó para qué cargo contenderá.

“Ahí vamos a estar sin broncas”, afirmó y aclaró que la decisión sobre la candidatura se tomará tras un análisis interno del partido.

“Como hemos dicho, en Acción Nacional tenemos que analizar muchas situaciones, lo que se va a vivir para el 2027, lo que se está preparando, donde el panista realmente se necesite, ahí vamos a estar nosotros”, aseguró.

Rodríguez Golib se mantiene así como una de las figuras del PAN que podrían disputar un puesto de elección popular en el próximo ciclo electoral, mientras el partido define sus estrategias y candidaturas para el estado de Campeche.