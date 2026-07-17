viernes, julio 17, 2026
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PERSONAL DE INTELIGENCIA DE MARCELA PARTICIPÓ EN LA EJECUCIÓN DE “EL PETACAS”, INSISTE EL TÍO DE LA VÍCTIMA

San Francisco de Campeche.- Tras la detención de la presunta sicaria de Julio C. C. Q., alias “El Petacas”, don Manuel, tío de la víctima, volvió a señalar que en el asesinato al estilo sicarial participó personal de la Policía Estatal (PE) del área de Inteligencia.

Don Manuel había señalado, un día después del homicidio de Julio -perpetrado la tarde del miércoles 15 de abril del presente año en la Ampliación Esperanza-, que minutos antes de los hechos llegó el referido personal a bordo de un coche blanco, a confirmar que El Petacas estaba solo en el local.

Además, también llegaron después a verificar que ya no contaba con signos vitales y se fueron.

Ante la detención de la presunta autora material, don Manuel hizo un llamado a la autoridad ministerial, a que se investigue a los demás participantes en la ejecución.

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