DERECHOS HUMANOS DEBEN SER EJE DEL ESTADO: LIGIA RODRÍGUEZ; ¿Y LOS POLICÍAS DESPEDIDOS, LOS PERIODISTAS PERSEGUIDOS Y LA ACTIVISTA ENCARCELADA?

– Admite Ligia Rodríguez que urge avanzar hacia la justicia social y colocar los derechos humanos como eje del estado democrático

La ombudsperson de Campeche, Ligia Rodríguez Mejía, destacó la necesidad de colocar los derechos humanos como eje del Estado democrático, y en evento del Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, subrayó la urgencia de avanzar hacia la justicia social.

Al participar en el Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos: Retos y Desafíos de las instituciones de Protección en la Ruta por la Justicia Social”, Rodríguez Mejía afirmó que cualquier modelo de Estado democrático debe ser compatible con los derechos humanos, no como un añadido, sino como el eje rector de la acción gubernamental.

Ante integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, Rodríguez Mejía enfatizó que, si el Estado aspira a una visión transformadora, dichos valores deben alinearse en la lucha contra las desigualdades, garantizando el acceso equitativo a bienes, servicios básicos y oportunidades de desarrollo. “Estamos hablando de justicia social”, puntualizó.

La funcionaria destacó que el impacto de las inequidades no es inmutable, sino se profundiza de manera perversa en los sectores más vulnerables y extiende sus costos a toda la comunidad.

El año pasado, los organismos públicos de derechos humanos desplegaron servicios en 1,821 comunidades foráneas, otorgando protección y defensa a 1,064,962 personas, de las cuales el 85% pertenece a grupos de atención prioritaria, como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, afromexicanos, periodistas y defensores de derechos humanos.

Las instituciones protectoras, dijo, han incorporado metodologías que reconocen las desigualdades históricas y estructurales, y casi el 30% de las investigaciones corresponden a denuncias por v¡olac¡ones a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que evidencia el compromiso con el derecho a la educación, la vivienda, la salud, la alimentación, el empleo digno, el agua y el medio ambiente.

Rodríguez Mejía subrayó: “Estamos llamados a ser parte de la solución para construir relaciones distintas entre lo público y lo ciudadano, a favor de una sociedad más justa y humanista”.