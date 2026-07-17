CONTRADICTORIO A LA POLÍTCA DE LAYDA, ONU RECONOCE INICIATIVA PARA PROTEGER A PERIODISTAS EN CAMPECHE

En un estado donde la libertad de expresión y la protección a periodistas ha sido vulnerada por parte del gobierno de Layda Sansores San Román, el oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Ricardo Neves, destacó la iniciativa que impulsa Campeche para fortalecer la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó que Campeche podría convertirse en la primera entidad del país en reconocer expresamente el derecho a defender los derechos humanos como una garantía autónoma, si prospera la iniciativa de ley que actualmente se impulsa en el estado