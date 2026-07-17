AMPARO SUSPENDE ACCIONES SOBRE TIERRAS DE COMUNIDAD MENONITA EN HOPELCHÉN

La abogada de Neufeld Wall, Luz María Mendoza Loya, informó que se logró la suspensión provisional de las acciones sobre los terrenos que el Gobierno del Estado pretendía administrar, debido a la falta de un intérprete certificado. A raíz de esta medida, las familias afectadas no pueden trabajar actualmente sus tierras mientras se espera la resolución final del amparo.

Mendoza Loya señaló que continuará representando a Neufeld Wall para que se desestimen los actos de despojo, mientras que el Gobierno del Estado mantiene su disposición de informar sobre los avances en el proceso legal y la administración de los terrenos afectados.

Cabe señalar que Johan Neufeld Wall, integrante de una comunidad menonita en La Nueva Trinidad, municipio de Hopelchén, denunció que Luis Villarreal habría intentado despojarlos de sus tierras con apoyo de la jueza Ana Maribel Wuitz May, del Juicio Orales en Campeche.