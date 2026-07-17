POBREZA Y FALTA DE POLÍTICA PÚBLICA PREVENTIVA DERIVAN EN ESCAPE POR LA PUERTA FALSA

Candelaria.- La pobreza y la falta de políticas públicas para prevenir y contener el suicidio cobró una vida más, ahora de una adolescente de 17 años que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Al no tener su familia para los traslados a la capital campechana desde una comunidad de Candelaria, se quedó sin consultar en el Hospital Psiquiátrico, y terminó con su vida la noche de ayer jueves 16 de julio.

Es el caso 43 en lo que va del año.

El reporte del fallecimiento lo brindó el Hospital General de Candelaria, donde fue canalizada de urgencia para intentar salvarle la vida.

La menor padecía depresión severa y estuvo bajo tratamiento, pero la pobreza impidió a su familia llevarla de manera constante a sus consultas en el Hospital Psiquiátrico.

Además, tampoco hubo canalización o consultas a domicilio de los especialistas, ante lo cual la menor se quedó sin medicinas y sin tratamiento médico.

El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), para la necropsia de ley y los trámites legales correspondientes.