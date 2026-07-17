DESTRUYE EL INE MÁS DE 9 MIL CREDENCIALES RETIRADAS DE MÓDULOS

San Francisco de Campeche.- El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) del INE Campeche, Ernesto Rodríguez Juárez y representantes de los partidos políticos con registro a nivel nacional, llevaron a cabo hoy la destrucción de 9 mil 343 credenciales.

Se trata de credenciales no devueltas a la ciudadanía al realizar nuevo trámite, entregadas por terceras personas y retiradas de los módulos en virtud de que sus titulares fallecieron o sus derechos políticos suspendidos por una autoridad competente.

El titular de la Vocalía del RFE señaló que así se dio cumplimiento a los principios rectores del Instituto Nacional Electoral (INE), para dar mayor certeza y transparencia a la integración del Padrón Electoral, que en Campeche tiene 709 mil registros, y la Lista Nominal de Electores, también se garantiza la confidencialidad de la información que la ciudadanía proporcionan al Registro Federal de Electores.

La trituración fue en el patio de la 01 Junta Distrital Ejecutiva, donde el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva, Juan Carlos Ara Sarmiento, certificó el desarrollo de la lectura y la destrucción de la documentación.

Asimismo, se informó que se continúa con los trabajos inherentes la Campaña Permanente 2026, por lo cual se hace un llamado a la ciudadanía que aún no actualiza su credencial vencida en el 2025 o que vencerá en este 2026, a realizar lo antes posible su trámite, para garantizar una identificación actualizada, ejercer su voto en las próximas elecciones y acceder a servicios que brindan las autoridades.

De enero al fin de semana pasado han sido atendidos más de 132 mil ciudadanos, de los cuales 69 mil han hecho trámites y 73 mil han regresado por su fotomica, precisó Rodríguez Juárez.